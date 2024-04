Helleno vence o primeiro Duelo de Jurados do Canta Comigo 6

Alto contraste

O embate pegou fogo no programa de estreia desse domingo (14) (Antonio Chahestian/RECORD)

A nova dinâmica do Canta Comigo 6 começou com tudo! O Duelo de Jurados recebeu dois nomes de peso na estreia do programa, Anna Maz e Helleno disputaram o voto do público com apresentações de tirar o fôlego, mas o especialista levou a melhor, garantindo 73% dos votos.

Diferente do Desafio dos Jurados, quando um grupo de especialistas soltava a voz no painel do programa, o duelo tem um formato ainda mais inovador. Todos os domingos, apenas dois jurados são chamados para o embate, e além de cantarem no palco, disputam o voto do público! A interatividade entre fãs e especialistas rende momentos super emocionantes.

No programa de estreia, o friozinho na barriga voltou para dois grandes campeões do reality, com o tema “Rock do Bom”. Anna, vencedora do Canta Comigo 4, cantou um mix com as canções “Alone”, “Don’t Stop Believin” e “I Love Rock N’ Roll”. Já Helleno, último campeão do programa, fez um mashup de “Satisfaction”, “I Don’t Want to Miss a Thing” e “Livin On a Prayer”. Os dois deram um show!

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre a trajetória de Helleno no programa:

