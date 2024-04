Madame Mim diz que o Canta Comigo é um retrato da música no Brasil

Alto contraste

No dia 12 de abril, Madame vai lançar um single de rock: "Estou super empolgada". (Antonio Chahestian/RECORD)

Revigorante é a palavra que resume o Canta Comigo 6 para Madame Mim. O programa estreia neste domingo (14), mas os bastidores já estão a todo vapor. Além de falar sobre a nova edição do reality musical, a especialista contou o que a motiva a cantar com os candidatos, e revelou o próximo lançamento com a banda Mim.

“Fiquei muito feliz de ter voltado, estava com saudades de todo mundo. Na correria do trabalho, a gente só encontra essas pessoas aqui, é muito revigorante, isso aqui é um pequeno apanhado do que é a música no Brasil, muito emocionante estar junto dessas pessoas”, disse a cantora.

Madame contou que é uma pessoa muito sensível, e tende a chorar em quase todos os episódios do programa. Ela falou que muitos fatores influenciam a vontade que ela sente de levantar e cantar, como a forma que a pessoa se entrega para a música e a história que conta sobre a vida: “Vou pelo emocional, não tento julgar muito pela técnica, meu julgamento é mais pelo que eu sinto, se a pessoa me causa alguma sensação emotiva. A arte é isso, é uma conexão de coisas.”

Lançamento

No dia 12 de abril, Madame vai lançar um single de rock com a banda Mim: “Estou super empolgada”. A jurada também mostrou animação ao falar do podcast Caramelo, apresentado por ela, e da celebração a qual é sócia: “O Prêmio Mus prestigia novos talentos da música, está no terceiro ano. Dá destaque principalmente para bandas novas”.

A estreia do Canta Comigo 6 acontece neste domingo (14), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe todas as novidades no site oficial do programa.

Relembre sete apresentações de rock que fizeram o palco tremer:

