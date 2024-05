Bagunça divertida! Júlia Rezende mostra bastidores do ‘zoológico‘ do Canta Comigo Jurada mostrou momentos descontraídos junto aos amigos do painel de especialistas do reality musical da RECORD

Júlia participou do Desafio dos Jurados no sexto episódio (Reprodução/Instagram)

No aquecimento para o sétimo episódio do Canta Comigo? Chegou a hora de matar a curiosidade e saber o que rola nos bastidores! Júlia Rezende sanou as dúvidas do público mostrando detalhes super legais da gravação do reality show. Vale lembrar que o painel é chamado de zoológico pelo diretor Marcelo Amiky, imagine a bagunça divertida!

A jurada começou o dia se arrumando e escolhendo um lookinho lindo para o dia. Em seguida, foi para a van que leva os especialistas do hotel para o estúdio de gravações, por lá, a discussão era sobre música.

Já no painel, ela encontrou Saimon Bola, que havia feito uma enquete nas redes sociais perguntando ao público se a cabeça de Júlia parecia a do personagem Piu-Piu: “Eu odeio seus seguidores desde já”, brincou.

Júlia participou do Desafio dos Jurados cantando a música Sinais de Fogo, de Preta Gil. Ela registrou o momento da passagem de som.

Assista ao vídeo completo:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Classificados! Relembre os finalistas e semifinalistas do Canta Comigo 6:

Todos os domingos, 10 candidatos tentam levantar os 100 jurados do painel do Canta Comigo 6! Alguns conseguem ótimas notas e duelam pelas duas vagas nas semifinais, outros emocionam todos os especialistas e recebem nota máxima, garantindo o passaporte direto para a final do programa. Veja os participantes já classificados!