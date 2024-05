Sinais de Fogo! Painel de especialistas homenageia Preta Gil no Desafio dos Jurados A música foi interpretada com muita emoção pelo time do reality show musical

As seis juradas soltaram o vozeirão! (Reprodução/PlayPlus)

Um dos momentos mais esperados do Canta Comigo é quando o painel canta a uma só voz no Desafio dos Jurados! No sexto episódio, a música escolhida para o momento foi Sinais de Fogo, de Preta Gil. Todos mergulharam na letra e interpretaram a canção com muita emoção!

A música foi lançada há 20 anos no disco de debut da cantora, chamado Prêt-à Porter. Quem compôs a letra foi nada mais que a melhor amiga da artista, Ana Carolina. A intérprete de Garganta escreveu a canção com o amigo e compositor Antonio Villeroy para presentear a filha de Gilberto Gil.

Thainá Cardoso iniciou a apresentação, seguida por Nina, Julyana Lee, Caiena, Patrícia Coelho e Júlia Rezende.

Veja:

Os especialistas do #CantaComigo foram desafiados e soltaram a voz com a música "Sinais de Fogo", sucesso da #PretaGil no Desafio de Jurados 🎤🎶 pic.twitter.com/5e5xBMXVJm — Canta Comigo (@CantaComigoRec) May 19, 2024

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

