Canta Comigo abre inscrições para a nova temporada Grave o seu vídeo cantando à capela para ter a chance de participar da sexta edição do reality musical mais amado do Brasil

Helleno foi o grande campeão da última edição do Canta Comigo Helleno foi o grande campeão da última edição do Canta Comigo (Antônio Chaestian/RECORD)

A sexta temporada do reality musical mais amado do Brasil está chegando e, para quem sonha em conquistar os 100 jurados e o público, as inscrições para novos talentos estão abertas. Para participar, o candidato deve se cadastrar pelo e-mail: casting@cantacomigo.com.br, enviar um número de contato, o link das redes sociais e um vídeo à capela de no máximo 2 minutos.

Lembrando que, no programa, os participantes têm como objetivo impressionar os 100 jurados, que ficam posicionados em um grande painel colorido avaliando e comentando as apresentações. Quem vencer a atração musical leva para casa um prêmio em dinheiro.

Se qualquer um deles gostar da performance, pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos são acumulados, sendo que cada pessoa é equivalente a um ponto ganho. Os ritmos apresentados podem ser bem variados e o ápice da atração acontece quando todos do júri se levantam e formam uma só voz.

Sobre o formato

Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay, produzida pela Endemol Shine Brasil, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. As duas primeiras edições do programa foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019.