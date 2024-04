Carlo Porto, Nathalia Florentino e Leonardo Miranda comentam início dos trabalhos de A Rainha da Pérsia

Alto contraste

Os trabalhos de A Rainha da Pérsia foram oficialmente iniciados no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions. Com exclusividade, os protagonistas da nova superprodução da RECORD, Carlo Porto e Nathalia Florentino, e o diretor-geral da série, Leonardo Miranda, conversaram com o site oficial sobre o começo da preparação que vai contar ao público a história bíblica de Ester.

De volta à RECORD após o sucesso estrondoso como Saul em Reis, Carlo Porto celebrou a oportunidade de viver mais um protagonista na emissora. Produzida pela Seriella Productions, a série tem previsão de estreia para 2024.

"Me sinto honrado de ser chamado mais uma vez para uma responsabilidade tão grande. É meu terceiro projeto na empresa. O trabalho como Saul exigiu muito, foram quatro temporadas. Passei um ano fora, fiz outras coisas, e agora volto para mais um protagonista, que é bem diferente de Saul. Esse rei tem outra filosofia, pensamento e cultura", revelou.

Nos últimos meses de 2023, Carlo iniciou a preparação ao lado de Nathalia Florentino para dar vida a Xerxes.

"Nós estamos em uma fase de estudo de mesa mesmo. Lemos e analisamos, trazemos elementos externos e até coisas das nossas vidas. Então, vemos pontos de interseção entre essas histórias, personagens e nós mesmos. Estamos nesse momento inicial e está super gostoso, leve e tranquilo", ressaltou o ator.

Estreante na televisão, Nathalia Florentino chegou ao Rio de Janeiro em novembro do ano passado para iniciar o trabalho como Ester e afirma estar muito animada com as novidades na carreira:

"Tem sido maravilhoso. Depois de muito trabalho e estudo, finalmente essa notícia boa da Ester chegando na minha vida".

O contato inicial com a personagem e com Carlo Porto, seu parceiro na série, tem sido gratificante e de muito aprendizado para a protagonista da superprodução.

"A primeira semana foi incrível. Estou me sentindo em casa e aprendendo muito com o Carlo e com a Nara Marques, que é nossa preparadora. Eles são muito pacientes e estão me apresentando essa nova vida com muito carinho e amor. Estou extremamente feliz", garantiu.

Após mais de um ano e meio de dedicação a Reis, Leonardo Miranda, diretor-geral de ARainha da Pérsia, demonstra empolgação com o projeto e aponta a importância da história de Ester, que terá cenas gravadas no Marrocos.

"A responsabilidade de contar uma história bíblica, com grandiosidade, já é imensa, ainda mais essa que tem um contexto moderno. E é uma história linda, que conta a força dessa mulher. Não só dela, mas principalmente de Deus mudando todo um panorama. Essa libertação do povo de Israel protagonizada pela Ester é muito forte, bonita e têm personagens encantadores. Diria que tem mais ainda cara de série porque não para, acontece uma coisa atrás da outra e os ganchos são ótimos. Estou animado e empolgado, e estamos indo para o Marrocos para dar a grandiosidade que o projeto precisa e merece", finalizou o diretor-geral.

Fique ligado! ARainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E em abril, não perca a décima temporada da série Reis, A Decadência.

Elenco de Reis relembra momentos marcantes dos personagens:

