Bárbara Evans mostra seu closet luxuoso | Cantinho Preferido

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quem abre as portas de casa para o Domingo Espetacular é a modelo e atriz Bárbara Evans. Ela mostra o closet para lá de luxuoso em sua casa no interior de São Paulo. A modelo, que acabou de ser mãe de gêmeos, conta como organiza as suas peças de roupa e acessórios e mostra quais são os seus itens preferidos por lá. Alerta para as amantes de moda: o closet da Bárbara também tem uma coleção linda de fazer inveja para qualquer um. Vem conferir!