Saiba o que perguntar ao médico antes de realizar uma cirurgia plástica | O Hospital Responde

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica estima que, só em 2023, foram realizadas mais de 2 milhões de cirurgias plásticas pelos brasileiros. A lipoaspiração e as próteses mamárias são os procedimentos cirúrgicos mais procurados no país. Além disso, o Brasil lidera o ranking de cirurgias estéticas em jovens. O que devo perguntar ao médico antes? Como amenizar a dor na recuperação? Quais são os riscos? Em OHospital Responde deste sábado (30), Thomas Benson, cirurgião plástico do Hospital Moriah, tira essas dúvidas e muitas outras sobre procedimentos estéticos.