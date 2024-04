Aprenda a preparar um ovo poché perfeito | Prato de Domingo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ovo foi o protagonista do quadro Mitos e Verdades da Alimentação do Domingo Espetacular desta semana. No Prato de Domingo, a chef Delian Corrêa te ensina a preparar um ovo poché com a técnica perfeita e de forma simples e rápida. Vem aprender!

INGREDIENTES:

1 ovo

1 litro de água

Continua após a publicidade

1 xícara de chá de vinagre

Sal a gosto

Continua após a publicidade

Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Coloque a água em uma panela. Adicione o vinagre e misture. Acenda o fogão e deixe a mistura esquentar por três minutos. Enquanto isso, quebre o ovo e reserve em um recipiente. Faça um redemoinho na água e coloque o ovo no centro dele. Deixe cozinhar por três minutos. Retire da água e sirva com sal e pimenta-do-reino a gosto.