Rodrigo Faro percorre o Brasil em busca das vovós mais divertidas e carismáticas. Cada uma mostra seu estilo, sempre impressionante e forma do normal, e revela o seu talento. Elas fazem coisas inusitadas como soltar pipa, dirigir caminhão, atacar de DJ, algumas pegam peso na academia, outras fazem tatuagem e tem até as que saltam de paraquedas. Faro acompanha a rotina dessas senhoras super joviais, as leva para o palco do programa e promove várias surpresas.