Faro Surpresa

Um artista que está fazendo muito sucesso é convidado para algum evento fictício. Sem que ele saiba que está no Hora do Faro, começam a acontecer cenas pouco comuns e que tentam tirá-lo do sério. Escondido e com um cúmplice, Rodrigo Faro guia, por um ponto eletrônico, vários atores que criam essa situação engraçada. A ideia é ver até onde a celebridade é capaz de seguir sem se queixar. Depois de aprontar com o artista e de criar muita confusão, o Faro aparece e revela que tudo se tratava de uma brincadeira.