Alto contraste

A+

A-

Os protagonistas deste quadro são pessoas que renunciaram aos próprios sonhos para ajudar o próximo, seja com um trabalho independente ou à frente de ONGs ou instituições sem fins lucrativos. Rodrigo Faro conta a história do personagem, o surpreende e conhece de perto o seu trabalho. No final, no palco do programa, a pessoa ganha muitos prêmios para ter ainda mais condições de dar continuidade ao seu lindo projeto.