Existem muitos talentos escondidos pelo Brasil, e entre eles, as crianças sempre encantam! Neste quadro, Rodrigo Faro sai em busca de um talento mirim que merece ser mostrado, seja uma voz incrível, o dom com animais, talento para o humor ou um projeto social. Depois de fazer a surpresa, Rodrigo leva o talento direto para o palco, junto com os familiares, e garante muitos prêmios e realização de sonhos!