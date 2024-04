Edu Dançarino recebe surpresa da namorada e a pede em casamento

Alto contraste

Edu Dançarino se deu muito bem em sua viagem a São Paulo. O influenciador de 62 anos veio do interior da Bahia, venceu o desafio, ganhou uma moto, reencontrou sua irmã Marlúcia após oito anos e ainda teve uma grande surpresa. A namorada dele, Josefina, também foi da Bahia para a capital paulista sem que ele soubesse e o encontrou no programa. Sem tempo a perder, Edu a pediu em casamento. Final feliz para os pombinhos!