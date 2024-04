Reinaldo Gottino "entrega" seu vizinho Manoel Gomes durante visita do Faro Apresentador do Balanço Geral SP também teve de encarar um desafio

Ao lado de Rodrigo Faro e a humorista Filó, Manoel Gomes fez uma visita-surpresa para um de seus vizinhos famosos: Reinaldo Gottino. Logo de cara, o apresentador do Balanço Geral SP encarou um desafio para ganhar um presente misterioso do dono do hit “Caneta Azul”. O encontro teve, ainda, uma fofoca revelada por Gottino sobre Gomes.