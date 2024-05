Jornal da Record |Do R7

Chris Lemos comemora aniversário com amigos de Brasília e São Paulo e anima a web Apresentadora do Jornal da Record recebeu mensagens de carinhos dos fãs, colegas de trabalho e de Guilherme Dellorto, protagonista da série Reis

Chris Lemos comemora aniversário e fãs celebram com a apresentadora comentando em publicação da jornalista (Reprodução/Instagram)

A jornalista e apresentadora do Jornal da Record, Christina Lemos, completou 60 anos de vida, e publicou uma foto da comemoração do aniversário em seu perfil nas redes sociais que movimentou a web.

Na postagem, Chris agradeceu a presença dos seus convidados e celebrou: “A vida nos encanta com instantes assim, que nos marcam para sempre. Meu abraço terno e minha amizade!”, escreveu na legenda da foto.

Os fãs da apresentadora também comentaram a publicação em tom de comemoração. Uma fã desejou mais conquistas para a jornalista e acrescentou: “Você é inspiração”. Outra seguidora também falou da admiração por Chris Lemos: “Exemplo de mulher e profissional”, comentou.

Além dos internautas que movimentaram o post da apresentadora, colegas de trabalho como Edu Ribeiro, apresentador do Fala Brasil, e Leandro Stoliar, repórter e apresentador do Jornal da Record, escreveram mensagens de carinho para a jornalista.

O ator Guilherme Dellorto, que faz Salomão na série Reis, também parabenizou Chris por mais um ano de vida, e recebeu um elogio em resposta. “Obrigada, meu galã”, escreveu a jornalista.

O Jornal da Record vai ao ar de segunda a sexta às 19h55 na tela da RECORD. E aos sábados, às 19h45.