Mais de 27 mil pessoas esperam por transplante de córnea no país A maioria dos casos está no Rio de Janeiro e em São Paulo

Mais de 27 mil pessoas aguardam por um transplante de córnea no país. A maioria dos casos está no Rio de Janeiro e em São Paulo. A aposentada Claudice Carioni ficou na fila durante três anos para conseguir um doador e realizar o transplante em um dos olhos. Agora, ela espera novamente para fazer o mesmo procedimento no olho esquerdo.