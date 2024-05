Quando Chama o Coração |Do R7

Fãs vibram com interação das protagonistas de Quando Chama o Coração Pascale Hutton publica foto de Erin Krakow com legenda carinhosa e empolga seguidores na web; confira!

A relação de amizade das atrizes sempre encanta o público (Reprodução/Instagram)

Entre uma cena e outra no set de gravações de Hope Valley, o elenco de Quando Chama o Coração dá demonstrações de carinho e amizade, provando que a afinidade vai muito além das telas. Amigas dentro e fora da série, as protagonistas Erin Krakow (Elizabeth Thatcher) e Pascale Hutton (Rosemary Coultter) estão sempre juntas e costumam empolgar os internautas com publicações divertidas.

Em novo clique, a repórter do interior canadense compartilhou uma foto da professora que chamou atenção dos seguidores. Na legenda, a atriz aproveitou para se declarar para a amiga e escreveu: “Nossa garota dos sonhos”.

Pascale também utilizou da tag “Hearties” (Corações), forma carinhosa do cast se referir uns aos outros e, logo nos comentários, já recebeu uma reposta recíproca. “Eu amo você”, disse Erin. Os fãs da série também interagiram e deixaram muitos elogios nos comentários.

“Que foto incrível”, afirmou uma fã. Outra admitiu: “Eu amo essa série e todo o elenco é o melhor”. Teve, ainda, quem questionou: “Sobre o que Elizabeth está sonhando?”.

Confira a publicação:

