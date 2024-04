Quando Chama o Coração |Do R7

Luz, câmera e ação! Protagonista de Quando Chama o Coração mostra tudo o que rola por trás das câmeras Nas redes sociais, Elizabeth Thatcher (Erin Krakow) não deixa escapar nenhum detalhe do que está acontecendo na nova temporada da série

Amigos dentro e fora do set de gravações, o elenco da série está sempre junto (Reprodução/Instagram)

A protagonista de Quando Chama o Coração, Elizabeth Thatcher (Erin Krakow) segue firme e forte nas redes sociais e mostra tudo o que rola nos bastidores da nova temporada da série.

A atriz é quase que uma fotógrafa de celebridades e trouxe desta vez um registro da amiga e companheira de elenco Pascale Hutton (Rosemary Coulter). No take, a loira dá um show de atuação. A publicação que envolve, literalmente, luz, câmera e ação empolgou os internautas e arrancou vários elogios do público.

Nos comentários, os seguidores mostraram não economizaram na observação de detalhes. “Trabalho de câmera excelente”, comentou um internauta. Outro agradeceu: “Obrigado por compartilhar momentos dos bastidores”. Teve, ainda, quem admitiu: “Amo muito vocês”.

Confira a postagem e conte o que mais gosta no elenco:

