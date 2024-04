Quando Chama o Coração |Do R7

Alerta fofura: protagonista de Quando Chama o Coração divulga foto do pequeno Jack nos bastidores Filho da professora Elizabeth Thatcher na série, Hyland Goodrich faz sucesso entre o público dentro e fora das telas

Já não tão pequeno, Jack arranca elogios dos fãs da série (Reprodução/Instagram)

Não basta divulgar momentos nos bastidores de Quando Chama o Coração, o elenco também inova a cada postagem. No Instagram, Erin Krakow (Elizabeth Thatcher) compartilhou uma dose de fofura que movimentou a web.

Durante as gravações de mais uma temporada, a protagonista da série interagiu com o público e divulgou uma foto de Hyland Goodrich, o pequeno Jack, no set de gravações de Hope Valley.

Nos comentários, os seguidores deixaram uma chuva de elogios para o ator mirim: “Fofo e talentoso”, disse uma internauta. Outra disparou: “Que comece a diversão”. E ainda teve quem revelou: “Estávamos esperando por isso”.

Confira:

