Elenco de Quando Chama o Coração dá spoiler sobre a nova temporada

Os atores sabem bem como conquistar os fãs (Reprodução/Instagram)

Além de aumentar os ânimos dos fãs, os atores de Quando Chama o Coração ainda mantêm o público sempre por dentro de tudo sobre a série canadense. Nos bastidores, o cast comentou detalhes sobre a nova temporada, que já está dando o que falar nas redes sociais.

Em seu perfil oficial, Erin Krakow (Elizabeth Thatcher), publicou um vídeo onde os companheiros de Hope Valley soltaram alguns spoilers sobre as histórias dos seus personagens na décima primeira temporada da série.

Prometendo um novo começo, a protagonista explicou que, agora, os fãs vão se surpreender. Além disso, vão se deparar com mudanças no visual, nas atitudes e até na energia. Mesmo assim, a série vai se manter fiel ao seu espírito de sempre.

Os moradores do interior canadense também deram dicas sobre o que está por vir. Ao comentar sobre Rosemary Coultter, Pascalle Hutton escolheu uma palavra: “Determinada”. Quanto a Mike Hickam, Ben Rosenbaum avisou: “Vai ser uma temporada de romance”. O galã Nathan Grant também não poderia ficar de fora e sobre a relação do policial com a professora, Kevin McGarry disparou: “Nunca se sabe o que vai acontecer”.

Nos cometários, os seguidores da atriz não economizaram na demonstração das expectativas. “Mal posso esperar”, admitiu uma internauta. Outra afirmou: “Minha série favorita”. Ainda teve quem comentou um sentimento sobre a produção que grande parte dos fãs compartilha: “Estou apaixonada”.

Confira a íntegra:

