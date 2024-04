Momento faxina! Atrizes de Quando Chama o Coração divulgam bastidor divertido

Quando Chama o Coração |Do R7

Atrizes brincam nos bastidores da série Atrizes brincam nos bastidores da série (Reprodução/Instagram)

Não basta aliviar a saudade de Hope Valley, o cast de Quando Chama o Coração também agita a web com detalhes dos bastidores da próxima temporada da série.

Companheiras dentro e fora do set, Erin Krakow (Elizabeth Thatcher) e Pascale Hutton (Rosemary Coulter) protagonizaram uma publicação que chamou atenção dos internautas.

Por trás das câmeras, o elenco não economiza na diversão entre uma cena e outra. Além de entregarem tudo quando entram em ação, as atrizes mostram que sabem usar doses de humor quando estão juntas.

Em postagem nas redes sociais, a protagonista compartilhou um momento de faxina ao lado da amiga que arrancou risada dos seguidores.

Nos comentários, além de muitas expectativas para a décima primeira temporada, fãs também deixaram muitos elogios. "Amo as duas", admitiu uma internauta. Outra ainda apontou: "Fazem a limpeza ser divertida".

A atriz marcada na publicação não poderia ficar de fora e tratou de se fazer presente no post. Em relação às gravações com Erin, Pascale comentou: "Está de prova do quanto eu amei essa cena".

Confira a postagem e conte o que mais gosta na série:

