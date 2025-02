Por dentro da Record TV Goiás Em 1991, no mesmo ano em que a Record TV ampliou sua atuação no país, nasce a Record TV Goiás. Record Goiás|Record TV Emissoras 16/10/2019 - 15h22 (Atualizado em 16/01/2025 - 14h27 ) twitter

Em 1991, no mesmo ano em que a Record TV ampliou sua atuação no país, nasce a Record TV Goiás.

Em 2007, mudanças aconteceram em toda a programação. Neste ano entra no ar, o Balanço Geral, carro-chefe da emissora que tem à frente o apresentador Oloares Ferreira.

Também em 2007 estrearam na emissora o Goiás no Ar, Goiás Record, Tudo a Ver Local, Direto da Redação, Esporte Record. Algumas atrações saíram da grade definitivamente, outras temporariamente, e algumas foram transformadas em quadros, como é o caso do Esporte.

Em julho de 2011, a emissora deu o seu maior passo: a compra de um suntuoso imóvel em uma das áreas mais nobres da capital para abrigar a sede própria. Um negócio que movimentou o mercado imobiliário à época.

Três anos em obras de adequação e adaptação, a nova casa foi inaugurada em 5 de julho de 2014, e hoje é uma das maiores e mais tecnológicas sedes de emissoras Record TV no país, com mais de quatro mil metros quadrados de área construída.

Em julho de 2015, é lançado o Cidade Alerta Goiás, que vai ao ar no fim de tarde, de segunda a sexta-feira.

Em julho de 2018, a emissora volta seus olhos para um dos segmentos propulsores da economia goiana e lança o Agro Record, exibido nas manhãs de domingo e apresentado por Juliana Pertille.

Essa programação coloca o telespectador em contato com a sua realidade mais próxima, promovendo uma identificação imediata.

Entre os valores da emissora estão o respeito às pessoas, à essência criativa, o compromisso com a verdade, o engajamento em questões sociais, conduta ética transparente e responsável, a busca pelo fortalecimento da cidadania e da autoestima do ser humano, a disciplina e a constante valorização dos colaboradores. A emissora conta com 200 colaboradores diretos, PJ´s e terceirizados.

Cada vez mais, a Record TV Goiás, com uma programação de qualidade, avança na consolidação da audiência em território goiano, tornando-se líder em diversos horários. Hoje, a audiência da filial está entre as três maiores da Record TV no Brasil.

A Record TV Goiás é a rede que mais tempo disponibiliza para a exibição da programação regional. Em Goiás são quase oito horas diárias distribuídas nos cinco telejornais (Balanço Geral Manhã, Balanço Geral, Cidade Alerta Goiás, Goiás Record e Direto da Redação) e o Agro Record, que vai ao aos domingos pela manhã.

E onde a notícia está, a emissora também está, levando o telespectador para dentro dos fatos mais relevantes, com coberturas sempre dinâmicas.

Quatorze equipes de reportagem e dois cinegrafistas do mochilink revezam-se para trazer ao telespectador notícias precisas. Esses profissionais compõem uma equipe de 200 colaboradores que fazem a Record TV Goiás.

Investir em Goiás, em seu potencial, seu povo e sua cultura, ações que ressaltam o compromisso e o respeito da Record TV Goiás com seus telespectadores e com o mercado publicitário.

Tudo isso resulta num salto de qualidade que merece ser comemorado e compartilhado. Ganha o telespectador, ganha o mercado, ganha a comunicação.