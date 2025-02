TV Vila Real: A mais tradicional de Mato Grosso TV Vila Real|Record TV Emissoras 14/11/2019 - 15h26 (Atualizado em 16/01/2025 - 14h56 ) twitter

Divulgação TV Vila Real

A TV Vila Real pertence ao Grupo Gazeta de Comunicação e fundado em 1990 na cidade de Cuiabá tornou-se o maior Grupo de Comunicação de Mato Grosso .

Hoje o Grupo Gazeta é formado por 12 veículos de comunicação, 01 parque gráfico, 01 instituto de pesquisa e 01 agência de publicidade.

A Emissora

A TV Vila Real canal 10 foi inaugurada em 26 de novembro de 1993 com equipamentos de última geração e os melhores profissionais de Mato Grosso.

Desde os primeiros momentos a emissora lançou a ousada proposta de manter uma programação local de alto nível e de atuação ininterrupta. Hoje são praticamente 7 horas diárias de programação regional baseada em: jornalismo, entretenimento e variedades, com resposta positiva da audiência.

Em 1997, a TV Vila Real, filiou-se à Rede Record de Televisão, que investe em tecnologia e está na dianteira da era digital.

Em 1998, a TV Vila Real canal 10 passa a transmitir seu sinal via satélite e levar a todos os municípios mato-grossenses o melhor da programação regional. Para alcançar a cobertura de 100% da população do Estado de Mato Grosso.

Divulgação TV Vila Real

Rádios

São 8 emissoras de rádio, sendo 3 em Cuiabá e 5 no interior do estado.

Duas das três emissoras de rádio mais ouvidas em Cuiabá pertencem ao Grupo Gazeta. Juntas representam 40% da audiência de rádio na capital, ocupando o 1º e 2º lugar na pesquisa em 2018.

Fonte: Ranking Geral – Pesquisa Ibope 2018 todos os dias - 05h - 05h 24 Horas

Jornal A Gazeta

O jornal A Gazeta iniciou as atividades do Grupo Gazeta de Comunicação em Mato Grosso no dia 23 de maio de 1990, ao circular pela primeira vez. O projeto do jornal é marco na história da imprensa mato-grossense. A inovação veio de várias formas, pela tecnologia e pela linguagem. O jornal foi o primeiro totalmente informatizado do Estado e também o primeiro a propor um jornalismo crítico,

plural e responsável, que une a informação correta com a interpretação inteligente.

A Gazeta é o único com circulação regional e chega em 135 municípios de segunda a domingo.

Além de contemplar o leitor com o noticiário do dia-a-dia, publica suplementos semanais temáticas.

Portal Gazeta Digital

O Portal Gazeta Digital, além de forte conteúdo próprio e independente, reproduz o conteúdo dos veículos do Grupo Gazeta, cobrindo em tempo real os acontecimentos do estado com interatividade.

Com uma média 400 mil acessos/ mês, é o portal mais completo e acessado portal de Mato Grosso. É credibilidade 24 horas por dia.