TV Antena 10 é garantia de retorno e de valorização da sua marca

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Antena 10

A TV Antena 10 entrou no ar pelo canal 10 (daí o nome da emissora) em 19 de dezembro de 1988, como afiliada à Rede Manchete, tornando-se a terceira emissora de televisão piauiense a entrar no ar. Nos anos seguintes, a emissora solicitou concessões para instalação de repetidoras nas principais cidades do interior do Piauí, fazendo enlaces de microondas para áreas distantes da capital.

No início de 1997, depois de pouco mais de oito anos como afiliada da Rede Manchete, a emissora anuncia a troca da Rede Manchete pela Rede RECORD. Nos anos seguintes, com os investimentos e lucros com a nova rede, substituiu as transmissões por microondas por satélite. Nos anos seguintes, a emissora se expandiu em outras cidades do interior do Piauí.

Em 2002 a expansão da TV Antena 10 agregou à sua rede, também subsidiárias no Maranhão. Em 15 de setembro de 2008, a TV Antena 10 estreou a sua nova grade de programação, seguindo o padrão da RECORD. Foi a primeira vez que a emissora exibiu a programação local no horário da manhã, de segunda à sexta-feira, em comemoração aos 20 anos da emissora.

Em março de 2009, a emissora entra em nova fase e aposta em tentar chegar ao 1º lugar da audiência no Estado do Piauí, para tanto investiu na instalação de uma redação moderna e bem estruturada, ao padrão utilizado na Rede, tornando assim capaz de gerar mensalmente de 10 a 15 matérias para a RECORD e RECORD News. Desde 2 de julho de 2012 que a programação local da TV Antena 10 passou a ser totalmente em HDTV, embora já transmitisse o seu sinal digital desde 2010.

Publicidade

(Divulgação TV Antena 10)

Hoje a a TV Antena 10 | RECORD é a emissora de maior cobertura do território piauiense, atingindo 92,3% da população do Estado do Piauí, sem contar com municípios do leste do Maranhão e do oeste do Ceará.

Dispomos da mais avançada tecnologia, com capacidade para transmitir ao vivo de qualquer parte do planeta. Trazemos aos telespectadores a oportunidade de ter acesso a uma programação de excelente qualidade, com uma equipe de profissionais qualificados e preparados para produzir conteúdo aos públicos mais variados.

Publicidade

Os programas diários e os semanais da TV Antena 10 já são um sucesso há anos, mas em 2019 eles vêm ganhando novo formato e se consolidando na dianteira da audiência e da credibilidade do telespectador.

Outra faixa de atuação da TV Antena 10 que vem se tornando uma marca é a cobertura, de forma especial e diferenciada, dos grandes eventos do Estado realizados em cidades do interior e litoral, assim como, seus muitos projetos realizados ao longo de cada ano.

Investir na programação da Antena 10 é investir na consolidação da própria marca, aliada a conteúdo e informação de qualidade, que refletem os cuidados e a dedicação da equipe que compõem a emissora. Investir na Antena 10 é garantia de retorno e de valorização da sua marca.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5