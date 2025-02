TV Gazeta Rio Branco a emissora mais assistida do Acre TV Gazeta Rio Branco|Record TV Emissoras 04/11/2019 - 15h03 (Atualizado em 16/01/2025 - 15h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Gazeta Rio Branco

A TV Gazeta, afiliada Record TV no Acre, completa 30 anos em 2020. O sinal foi ao ar pela primeira vez em 02 de fevereiro de 1990.

Com Jornalismo sério e com credibilidade, programas de entretenimento, equipamentos de qualidade e bons profissionais, a emissora é a mais assistida no Acre. A programação conquistou o telespectador.

O sinal da TV Gazeta chega a aproximadamente 80% por cento da população acreana.

São mais de cinco horas de programação local todos os dias. Destaque para o jornalismo com os programas Balanço Geral Acre, Gazeta Alerta, Gazeta Entrevista e Gazeta em Manchete. O entretenimento tem espaço na grade com o Geração Gazeta, revista eletrônica que vai ao ar duas vezes por semana.

‌



A TV Gazeta foi a primeira emissora acreana (2009) a disponibilizar todo o conteúdo de sua programação na internet, através do portal de notícias Agazeta.net. A programação também é exibida, ao vivo, pelas redes sociais da emissora.

As transmissões de grandes eventos ganham destaque na tela da TV Gazeta. A Copa TV Gazeta de Futsal e a Caravana da TV Gazeta são dois exemplos que conquistaram espaço no calendário anual.