TV Jovem Palmas: O jornalismo comunitário com qualidade! TV Jovem|Record TV Emissoras 21/11/2019 - 10h30 (Atualizado em 16/01/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Jovem

Inaugurada em 11 de outubro de 2000, a TV Jovem Palmas entrava no ar pelo canal 11 VHF, e foi no dia 07 de dezembro de 2007, que a emissora passou a ser afiliada à Record TV, utilizando o canal 7 VHF.

Com base no decreto federal de transição das emissoras de TV brasileiras do sinal analógico para o digital, a TV Jovem, bem como as outras emissoras de Palmas, cessou suas transmissões pelo canal 7 VHF em 14 de agosto de 2018, seguindo o cronograma oficial da ANATEL. O switch-off ocorreu à meia-noite e cinco de 15 de agosto de 2018, durante o Programa do Porchat, entrando uma cartela do MCTIC e da ANATEL sobre o desligamento.

Em 16 de outubro de 2018, a emissora volta com um telejornal noturno, o Cidade Alerta TO. Em 24 de agosto de 2019, a emissora passa a exibir a programação nacional da RecordTV em alta definição e em 9 de setembro de 2019, a emissora passa a exibir sua programação local em alta definição.

Hoje, no ar pelo canal 7.1 Digital HD em Palmas e por outros canais em todo o Tocantins, a TV Jovem | Record TV conta também com a sua programação local, tendo em sua grade, programas informativos e de entretenimento, como, Balanço Geral Manhã, que entra na programação às 07h00 da manhã (apresentado por Lucas Ferreira), Balanço Geral TO, que vai ao ar às 11h50 (apresentado por Chayla Felix) e o programa Cidade Alerta (apresentado por Marcelo Abrantes) às 18h00.

‌



PROGRAMAS E APRESENTADORES

BALANÇO GERAL MANHÃ

‌



Jornalismo comunitário; os assuntos que mexem com a comunidade; prestação de serviços; imagens que marcam o dia; e entretenimento. Esses e outros temas são abordados pelo Balanço Geral Manhã, de segunda a sexta-feira às 07h00 da manhã.

APRESENTADOR LUCAS FERREIRA

‌



Lucas Ferreira, é natural de Araguaína e iniciou a carreira no telejornalismo em 2006. Atua como repórter e apresentador. Foi vencedor de diversos prêmios jornalísticos no Tocantins, sendo também cronista esportivo. Com estilo crítico, gosta também de atuar no jornalismo comunitário e de contar boas histórias de inspiração na telinha.

PROGRAMA BALANÇO GERAL TO

Jornalismo comunitário; os assuntos que mexem com a comunidade; prestação de serviço; imagens que marcam o dia e entretenimento. Esses e outros temas são abordados pelo Balanço Geral de segunda a sexta-feira, às 11h50. Programa líder de audiência.

APRESENTADORA CHAYLA FELIX

Com uma voz marcante, se destacou no rádio. Seus anos de experiência a colocou como âncora de um dos principais programas da maior rádio do Tocantins. Na TV esteve à frente de vários projetos da TV Jovem/Record TV, atualmente é apresentadora do Balanço Geral Tocantins. Uma profissional competente, carismática e versátil, que tem a confiança e a credibilidade que a sua marca precisa.

PROGRAMA CIDADE ALERTA

Esteja bem informado assistindo de segunda a sexta-feira às 18h00 matérias exclusivas, em tempo real, mostrando todos os lados da notícia do Tocantins.

APRESENTADOR MARCELO ABRANTES

Marcelo Abrantes é jornalista e advogado formado pela Universidade Unicesp (DF), natural de Brasília. Com um estilo marcante e uma voz inconfundível, possui mais de 20 anos de experiência em comunicação atuando em diversas emissoras de TVs e rádios pelo Brasil.

Profissional cativante que traz seriedade e humor na medida certa. Evidenciando a credibilidade e a visibilidade que sua marca necessita.