O interior do Rio de Janeiro se vê na tela da RECORD Interior RJ

Somos a RECORD Interior RJ e estamos há 26 anos no ar. A população do interior do Estado do Rio de Janeiro se vê diariamente na tela da nossa emissora que, atualmente, alcança mais de 740 mil domicílios nas regiões Norte, Noroeste e Lagos. Nosso diferencial está na qualidade dos produtos apresentados e no tempo de programação local que é oferecido.

Ao longo desses anos, construímos uma relação de confiança e credibilidade com nossos públicos, seja ele interno, telespectador ou cliente anunciante. Na tela da RECORD Interior RJ a população encontra um sentimento de pertencimento, pois tem seus problemas apresentados e repercutidos, assim como suas riquezas culturais e regionalidades preservadas.

Acreditamos na força da marca RECORD e seguimos firmes com o compromisso de mostrar o que há de melhor em nossa região, sempre com inovação e dinamismo.