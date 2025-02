Record TV Interior SP foca na identidade regional A prioridade sempre foi em focar na identidade regional da emissora, com a cobertura de eventos locais e regionais. Record Interior SP|Record TV Emissoras 05/11/2019 - 10h11 (Atualizado em 16/01/2025 - 15h10 ) twitter

A cidade de Franca recebeu em 10 de novembro de 1975 a autorização para instalar sua primeira e única geradora de televisão. A inauguração da emissora como parte integrante das emissoras da Rede, ocorreu quatro anos depois, no dia 09 de julho de 1979, quando a TV Imperador entrou oficialmente no ar para Franca e região.

A prioridade sempre foi em focar na identidade regional da emissora, com a cobertura de eventos locais e regionais.

Quando eram 17 horas de ontem, um acontecimento marcou as comunicações brasileiras. A partir daquele momento, passou a funcionar o mais novo canal de televisão do país, que é justamente a TV Imperador, canal 4, de Franca. O fato não teve nenhuma solenidade especial, pois a única coisa diferente para os técnicos que já trabalham lá há semanas nos estúdios da nossa TV foi a visita dos diretores do Grupo Silvio Santos/Record, que vieram para assistir ao início das transmissões. (Jornal Comércio da Franca, 10 de julho de 1979, pg. 06).

Equipamentos da TV Imperador Divulgação Record TV Interior SP

O antigo canal 4, hoje denominado Record TV Interior SP é responsável por levar o sinal de Franca para toda uma região de 103 cidades, alcançando mais de 4 milhões telespectadores*. (*Fonte: Atlas Comercial Record TV - 2018)

Além da geradora em Franca, a Record TV possui sucursais nas cidades de Ribeirão Preto e São Carlos. Toda a área de cobertura da emissora possui o mesmo sinal digital: 13.1.

A programação:

São mais de 100 horas mensais de programação regional, com os programas: Balanço Geral, Esporte Record, Cidade Alerta Interior, SP Record, Visita na Record e Agro Record.

Balanço Geral

Exibição: segunda a sexta, das 11h50 às 12h50 | 13h00 às 14h00

Os principais fatos da região registrados com precisão e imparcialidade, nossas

equipes de reportagem acompanhando de perto os acontecimentos de sua cidade.

Balanço Geral traz a credibilidade da notícia com variedade de informação.

Apresentação: Tiago Valentim.

Esporte Record

Exibição: segunda a sexta, das 12h50 às 13h00

O melhor do esporte está na Record TV. De segunda a sexta Márcia Maria

apresenta o Esporte Recor, diretamente de Franca. Um programa que aborda

os principais acontecimentos do esporte regional e nacional.

Apresentação: Márcia Maria

Rodrigo Pagliani Divulgação Record TV Interior SP

Cidade Alerta Interior (estreia 4 de novembro)

Exibição: segunda a sexta, a partir das 17h50.

Nas tardes de segunda a sexta-feira Rodrigo Pagliani comanda o Cidade Alerta Interior. Notíciário local ao vivo: ágil, dinâmico e investigativo. Um novo horário

para ficar por dentro do que acontece em Ribeirão Preto e região.

SP Record

Exibição: segunda a sexta, a partir das 19h15.

As melhores notícias da região todas as noites direto do newsroom de Ribeirão Preto. Na bancada, Chico Ferreira e Flávia Chiarello informando os

acontecimentos do dia com a imparcialidade e a qualidade que só um jornalismo de primeira é capaz de transmitir.

Apresentação: Flávia Chiarello e Chico Ferreira.

Agro Record

Exibição: sábado, às 13h00, com reprise aos domingos, às 08h00.

A riqueza e diversidade do agronegócio da nossa região é mostrada aqui, com

reportagens especiais, notícias sobre o que acontece de mais importante no meio e atualizadas cotações agrícolas. Está é uma oportunidade de associar a sua marca a um assunto de grande interesse da população regional.

Apresentação: Rodrigo Ziviani

Visita na Record

Exibição: sábado, às 13h30, com reprise aos domingos, às 08h30.

Visita na Record é um programa com matérias, entrevistas e curiosidades que

deixarão seu sábado muito mais interessante. Saúde, beleza, moda, turismo, esporte, informação, comportamento e gastronomia são alguns dos assuntos que você encontra nessa sala de visitas.

Divulgação Record TV Interior SP

Apresentação: Rafael Pascuim

Confira as novidades para novembro

