RECORD TV Rio: flexibilidade, customização e oportunidades de negócios Record Rio|Record TV Emissoras 30/10/2019 - 11h23 (Atualizado em 16/01/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação Record TV Rio

Muito mais do que espaços comerciais, a Record TVRio oferece aos parceiros e anunciantes a oportunidade de explorar diferentes formatos com um envolvimento maior nas transmissões da TV e nos seus desdobramentos multiplataforma. Esta flexibilidade e customização das ações especiais permitem um maior envolvimento de comunicação, excelentes resultados e presença diferenciada das marcas gerando repercussão e buzz.

As oportunidades de comunicação da Record TV se amplificam por conta das quase oito horas do jornalismo local produzido no Rio. Revelando o dia a dia da cidade e próximo dos telespectadores, o nosso jornalismo local possibilita infinitas oportunidades comerciais. Tudo com a flexibilidade, a agilidade e a proximidade com o telespectador que as marcas precisam. Balanço Geral RJ Manhã e Tarde, RJ no ar, Cidade Alerta Rio e Balanço Geral RJ Edição de Sábado são os programas jornalísticos produzidos atualmente pela RecordTV Rio.

A RecordTV Rio tem uma forte atuação em marketing e, só em 2019, já realizou várias ações. Para que se tenha uma ideia, seguem alguns números: média de 80 releases disparados por mês, 25 newsletters disparadas no ano, quatro encontros com a imprensa, média de 10 matérias geradas por mês, uma campanha de mídia exterior, uma campanha de mídia indoor, realização de cinco eventos patrocinados pela emissora, quatro eventos como media partner, cinco eventos para o trade, seis campanhas para rádio, dois cursos realizados in company e 520 unidades de brindes produzidos para o mercado.

Alguns dos eventos produzidos em 2019: Caminhada pela conscientização do Autismo, Star Wars in concert, Campeonato Mundial de Beach Tennis, Corrida Corre elas, Festival Internacional de música Rio H2K, Rise up, Papo de Mídia, lançamento do sinal digital da Record TV em Mangaratiba, dentre outros.

‌



CONHEÇA NOSSA HISTÓRIA

Em 1992 quando a Rede Record estava em plena expansão no país que a antiga TV Rio passou a se chamar oficialmente TV Record Rio de Janeiro.

‌



Em 1996, a emissora deixa os antigos estúdios na Cidade Nova e migra para uma nova sede no bairro de Benfica, zona norte da cidade.

Em 2005 nos estúdios do RecNov as obras de teledramaturgia da Rede Record passam a ser produzidas e em 2016, resultado de um investimento de mais de R$ 30 milhões, a RecordTV Rio deixa seus antigos estúdios no bairro de Benfica, e inaugura uma área de 41.000m², o segundo maior complexo de estúdios na América Latina, focado em tecnologia e inovação nos estúdios de Vargem Grande.

‌



INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

Em 2019 a emissora carioca realiza uma grande melhoria em seus estúdios, reformando os estúdios do Balanço Geral RJ e do Cidade Alerta Rio e criando um estúdio especial, de vidro, para o RJ no ar. Cerca de 80 pessoas estiveram envolvidas na reformulação dos cenários dos estúdios que ocupam 750m2 do complexo de Vargem Grande, o terceiro maior da América Latina.

Recursos tecnológicos inovadores na televisão carioca, como painéis de LED integrados em tempo real com o COR, Centro de Operações do Rio de Janeiro, propiciam uma informação absolutamente precisa sobre o que acontece na cidade.

O Balanço Geral RJ tem um painel de 22 m2, em formato de L, com comprimento de 11 metros x 2 metros, onde Tino Jr. mostra videografismos e conteúdos sobre a cidade de forma visualmente mais rica. Uma projeção de cerca de 200 polegadas também serve como recurso para enriquecer a forma de transmitir informação.

Complementando as tecnologias interativas, os novos estúdios abrigam um espaço especial para musicais, entrevistas e entretenimento como um todo. Todo preparado com iluminação em RGB, esta área especial atende também ao Balanço Geral RJ Especial, que costuma trazer aos sábados shows para o telespectador.

O Cidade Alerta Rio também ganhou com o novo estúdio: uma tela touch de 80 polegadas integrada ao COR. Uma testeira de LED, de 17 metros de comprimentos x 1 m de altura foi instalada na Redação e servirá de pano de fundo para o Cidade Alerta Rio.

Também com tela touch interligada ao COR, Centro de Operações do Rio, novas atualizações tecnológicas e novo cenário, o RJ No Ar também está de casa nova. Um inovador "glass studio" (estúdio de vidro) dedicado exclusivamente ao RJ no ar que conta com 70m2 e tem vista para os jardins da emissora, é utilizado como uma extensão do cenário do jornalístico.

Em 2019, todo o parque de computadores e infraestrutura de TI dos estúdios foi renovado. A RecordTV Rio já utiliza há mais de um ano o sistema DALET, que integra os conteúdos gerados pela emissora desde a sua captação até a pós-produção.

Com base no decreto federal de transição das emissoras de TV brasileiras do sinal analógico para o digital, a RecordTV Rio, bem como as outras emissoras da cidade do Rio de Janeiro, cessou suas transmissões pelo canal 13 VHF em 22 de novembro de 2017, seguindo o cronograma oficial da Anatel. Em Setembro de 2019 a emissora carioca reformulou seu site e lançou para o mercado o , focado em audiovisual e inovação, seguindo o DNA da RecordTV.

Confira o novo site aqui.

CONHEÇA NOSSOS PROGRAMAS

BALANÇO GERAL RJ MANHÃ

O sol nasce junto com o Balanço Geral RJ Manhã. De segunda a sexta, das 06h30 às 07h30, a carismática Lívia Mendonça mostra o que aconteceu na cidade nas primeiras horas do dia e ao longo da madrugada. A apresentadora também orienta o carioca na hora de sair de casa com a previsão do tempo e informações sobre o trânsito e demais meios de transporte. Tudo com o suporte do helicóptero da RecordTV e imagens ao vivo das câmeras da CET-Rio. Além das notícias, o programa também traz reportagens de assuntos de interesse geral como saúde, economia popular, mercado de trabalho e emprego.

Chamada balanço Geral RJ Manhã

RJ NO AR

O RJ no ar conta com a experiência e profissionalismo de Gustavo Marques, apresentador que já soma mais de 20 anos na emissora. Com seu jeito dinâmico e descontraído, Gustavo aborda os principais assuntos da manhã e madrugada em seu programa matinal de uma hora e meia. De segunda a sexta, das 7h30 às 8h55, o RJ no Ar mostra informações apresentadas em um painel digital ligado direto diretamente do Centro de Operações do Rio de Janeiro com dados sobre a cidade, Região Metropolitana, Baixada e Niterói. Além disso, o programa aponta problemas e cobra soluções das autoridades com cuidado, sensibilidade e seriedade, em tempo real.

BALANÇO GERAL RJ

Com 3 horas e 10 minutos de duração, o Balanço Geral RJ é o programa jornalístico de maior duração da TV brasileira. Conduzido pela estrela Tino Jr., o programa mistura notícias, quadros e entretenimento e acompanha o telespectador carioca durante sua hora do almoço, das 11h50 às 15h, de segunda a sexta-feira. Com um formato inovador, o Balanço Geral RJ é o primeiro jornal do país a ter um DJ acompanhando as notícias, com ninguém menos que o consagrado DJ Tubarão. Outra ilustre presença é a do guru de celebridades Amin Khader e seu quadro de fofocas Hora do Venenoso, que arranca gargalhadas de Tino Jr., DJ Tubarão e até mesmo da equipe de produção, sendo sucesso também entre os telespectadores. Além do entretenimento, o programa informa o carioca sobre tudo de mais importante que acontece no Rio, Região Metropolitana, Baixada e Niterói com reportagens exclusivas, denúncias e prestação de serviços com suporte do helicóptero da Record TV Rio.

Chamada Balanço geral RJ

CIDADE ALERTA RIO

O Cidade Alerta Rio é o melhor amigo do trabalhador carioca na volta para casa, alcançando médias diárias de dois dígitos, conquistando a cada dia maior fidelidade do público e se tornando um dos programas mais importantes da nossa grade. De segunda a sexta, das 17h45 às 19h55, Ernani Alves traz informações em tempo real sobre meteorologia, trânsito, transportes e serviços com o suporte de um painel integrado ao Centro de Operações do Rio de Janeiro. O Cidade Alerta Rio ainda cobre o que aconteceu durante o dia na cidade, Região Metropolitana, Baixada e Niterói.

Chamada Cidade Alerta Rio

BALANÇO GERAL RJ EDIÇÃO DE SÁBADO

Sábado é dia de diversão na programação da Record TV Rio. O Balanço Geral RJ Especial vai ao ar das 13h às 15h e acompanha o carioca na hora do almoço em família. Sob o comando de Lívia Mendonça e do guru das celebridades Amin Khader, há 12 anos na Record TV Rio, o programa é uma mistura perfeita de informação e entretenimento. Um resumo das notícias mais relevantes da semana, matérias divertidas e curiosas e, na maioria dos sábados, apresentações de bandas e artistas ao vivo de nossos novos estúdios de jornalismo.

BALANÇO GERAL RJ EDIÇÃO DE SÁBADO - ESPECIAL

O maior programa jornalístico da TV brasileira também é sucesso fora das telas, comprovando que mora no coração do telespectador carioca. A última edição do evento do Balanço Geral RJ Especial reuniu mais de 20 mil pessoas no Parque Madureira, além de estrelas da emissora como Tino Jr, Amin Khader, Ernani Alves e Gustavo Marques. Transmitido ao vivo, o evento possibilita contato direto das marcas com o público através de ações de merchandising presenciais. Com um alcance de 6,4 milhões de pessoas no Rio de Janeiro (base Ibope RJ jan/2019), o programa é transmitido de segunda a sexta, com uma edição especial aos sábados que conta com distribuições de prêmios, atrações musicais e serviços de utilidade pública, sendo sucesso de audiência na emissora.

CONHEÇA NOSSOS APRESENTADORES

Ernani

Amin Khader

Tino Jr

Lívia Mendonça:

Gustavo Marques

QUADROS

A HORA DO VENENOSO

Engana-se quem pensa que a Hora do Venenoso é só mais um quadro sobre a vida das celebridades. Com o senso de humor característico do guru das fofocas Amin Khader, o quadro é o favorito do telespectador carioca, já consagrado na vice-liderança e chegando muitas vezes a liderar a audiência de sua faixa. De segunda a sexta, por cerca de 40 minutos, o apresentador conta as principais novidades do mundo dos artistas durante o Balanço Geral RJ, sempre arrancando comentários hilários do âncora Tino Jr e do DJ Tubarão.

O RIO DE JANEIRO CONTINUA LINDO

A repórter Michelle Maia leva o telespectador carioca para passear em um Rio de Janeiro que ele talvez ainda não conheça, ou nunca tenha parado para aproveitar. Em uma excelente oportunidade para o anunciante local expor sua marca, o quadro resgata belezas naturais, pontos turísticos e experiências exclusivas da cidade, como o amanhecer no Aterro do Flamengo ou o pôr do sol da Barra de Guaratiba. O Rio de Janeiro Continua Lindo vai ao ar às quintas-feiras, durante o Balanço Geral RJ, com duração de cerca de 5 minutos.

O BOM DO BAIRRO

Descubra um novo lado de Valéria Valenssa no O Bom do Bairro. A ex-modelo e bailarina se revela uma repórter de naturalidade impressionante ao apresentar o quadro com competência, dinamismo e aquele carisma conhecido por todos. Toda terça-feira, durante o Balanço Geral RJ, Valéria se aventura pelos bairros cariocas atrás do que eles têm de melhor: seja aquele prato delicioso que todos os vizinhos querem a receita, ou até mesmo um novo point agitando as redondezas.

#PARTIU

No melhor estilo multiplataforma, o quadro #Partiu, apresentado por Fábio Ramalho, tem um formato mais do que original. É uma mistura de videoclipe com jornalismo.

Cenas curtas e takes feitos exclusivamente pelo smartphone fazem com que o entrevistado fique à vontade para conversar sobre todos os assuntos. Não à toa, o jornalista e a emissora já ganharam vários prêmios pela originalidade e inovação tecnológica. Com uma edição dinâmica e linguagem mais moderna, o programa faz muito sucesso entre os telespectadores jovens. O quadro #Partiu vai ao ar às sextas-feiras durante o Balanço Geral RJ.