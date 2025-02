RIC Paraná: Uma programação planejada de forma criteriosa Nosso programação é planejada de forma criteriosa, a fim de levar informação, opinião, entretenimento, conteúdo, ações de interação e cultura à comunidade e região na qual a emissora está inserida. RIC Paraná|Record TV Emissoras 04/11/2019 - 16h02 (Atualizado em 16/01/2025 - 14h59 ) twitter

Consolidado como maior grupo de comunicação do Sul do Brasil, presente no Paraná e em Santa Catarina, o Grupo RIC começou com duas rádios: uma em Curitiba e outra em Joinville.

Fundado por Mário Petrelli em 1975, o grupo voltou-se à televisão no ano seguinte. O sinal entrou no ar em 1982 e deu início ao projeto televisivo de Petrelli, que até hoje tem como filosofia a propagação de informação regional.

A entrada da família Petrelli no meio televisivo paranaense se deu em Cornélio Procópio, com a aquisição da TV Vanguarda, que retransmitia a programação da Manchete. Em seguida, a TV Independência de Curitiba e a Rádio Independência passaram a fazer parte do Grupo que, em 1987, formou a Rede Independência de Comunicação.

Com a extinção da Manchete, em 1999, a TV Independência passou a retransmitir o sinal da Record, que a partir de 2007, passou a ser exibida em todas as emissoras do Grupo RIC.

Começamos nossa história com a RICTV, que hoje uma das maiores afiliadas da Record TV, e levamos todos os dias, aos nosso telespectadores do Paraná, mais de 700 horas mensais de programação local com conteúdo de qualidade e credibilidade. Com emissoras em Curitiba, Cornélio Procópio, Maringá, Toledo e estúdios em Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, procuramos estar muito próximos ao nosso público.

