Luiz Nicolau fará parte do elenco da décima temporada de Reis, A Decadência Ator publicou um vídeo no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions para anunciar a novidade aos fãs

Luiz Nicolau fará parte do elenco da décima temporada de Reis, A Decadência, como rei Hirão. No Instagram, o ator publicou um vídeo no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro, e agradeceu a oportunidade de participar da superprodução da RECORD.

"Mais um dia de trabalho, desse ofício que me ensina cada dia a ser melhor. Agradeço por chegar nessa fase da vida, como profissional da arte de contar histórias, com saúde e alegria! Valeu, querido Foguinho [Rudi Lagemann, diretor-geral da série].

Assista:

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

