RECORD exibe o novo documentário Salomão: Do Auge À Queda neste domingo (21)

Salomão: Do Auge À Queda chega ao PlayPlus nesta sexta (19) (Reprodução/RECORD)

Na história da humanidade, o nome de Salomão representa sabedoria e riqueza sem precedentes. “O reinado dele foi o auge do reino de Israel, tanto comercial quanto territorial”, afirma a historiadora Deborah Adler. Mas a vida do rei também inclui uma sucessão de erros que o levaram à decadência.

A correspondente internacional Denise Odorissi embarcou em uma grande expedição pela Terra Santa em busca das evidências históricas do reinado de Salomão. Em um sítio arqueológico na região de Jerusalém, foi encontrada uma pequena peça de cerâmica com história surpreendente. “É anterior à maioria das inscrições encontradas, é um contexto muito antigo, que coincide com o período do rei Salomão”, afirma o arqueólogo Christopher Eames.

As letras nos cacos de cerâmica levaram dez anos para serem decifradas. “É o idioma do reino de Sabá”, afirma o arqueólogo e especialista em línguas antigas Daniel Vainstub. Ou seja: a peça é uma comprovação da relação do reino de Israel com o povo governado pela rainha de Sabá. Segundo os registros bíblicos, ela visitou Jerusalém e se impressionou com o rei. “Ela representa a percepção de que povos distantes estão vindo para conhecer a sabedoria de Deus”, explica o historiador André Reinke.

O programa especial vai mostrar o que estava escrito na peça e também investiga as causas da decadência deste líder tão poderoso. “Todas as atividades diplomáticas, todos os acordos comerciais eram selados com casamentos”, explica o historiador Luiz Gustavo Assis. “O que corrompeu Salomão foram as mulheres”, afirma Cristiane Cardoso, autora da série Reis.

De acordo com especialistas, as mulheres estrangeiras levaram crenças e rituais para Israel, algo que afeta diretamente a fé no reino de Salomão. Estátuas e ruínas de templos da época comprovam o culto a deuses pagãos nas imediações de Jerusalém. “Encontramos prateleiras perto do altar com estatuetas, geralmente estatuetas masculinas, que provavelmente simbolizam um deus”, afirma o arqueólogo Oded Lipschits.

No Brasil, o repórter Rogério Guimarães mostra como a queda de Salomão será retratada na superprodução Reis. A décima temporada da série estreia no próximo dia 22 de abril, na RECORD. “A gente pode aprender muito com Salomão, com os erros dele”, afirma Cristiane Cardoso.

Salomão: Do Auge à Queda chega ao PlayPlus no dia 19 de abril e será exibido na RECORD no dia 21 de abril, logo após o Domingo Espetacular.