A Escrava Isaura volta à tela da RECORD nesta segunda (1º)

A Escrava Isaura é uma adaptação da obra literária escrita por Bernardo Guimarães e que, há 150 anos, encanta brasileiros de todas as idades. O fundo histórico da trama é a luta pela liberdade dos escravos, ainda no começo da causa abolicionista, na época do florescimento da cultura do café em nosso país. A novela de sucesso internacional volta às tardes da RECORD a partir da próxima segunda-feira (1º), às 15h30. Não perca!



