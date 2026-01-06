Logo R7.com
A Escrava Isaura

Álvaro chega na fazenda e se encontra com Belchior | A Escrava Isaura

O jardineiro da fazenda dos Almeidas conta tudo o que Leôncio está fazendo com a escrava

O clima de urgência toma conta dos aliados de Isaura. O jardineiro da fazenda dos Almeidas conta tudo o que Leôncio está fazendo com a escrava para Álvaro. Ele planeja infiltrar-se na fazenda para mapear as trilhas e resgar sua noiva.

