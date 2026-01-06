Álvaro chega na fazenda e se encontra com Belchior | A Escrava Isaura
O jardineiro da fazenda dos Almeidas conta tudo o que Leôncio está fazendo com a escrava
O clima de urgência toma conta dos aliados de Isaura. O jardineiro da fazenda dos Almeidas conta tudo o que Leôncio está fazendo com a escrava para Álvaro. Ele planeja infiltrar-se na fazenda para mapear as trilhas e resgar sua noiva.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Leôncio dá um tapa no rosto de Isaura | A Escrava Isaura
O vilão perde a paciência e agride Isaura
Leôncio questiona se Álvaro continuará amando Isaura | A Escrava Isaura
Capítulo desta terça (6) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Leôncio perde a paciência com Isaura
O vilão demonstra sua face mais sombria
André e Álvaro planejam a fuga de Isaura
Isaura corre perigo na fazenda
Leôncio ameaça Isaura | A Escrava Isaura
Capítulo desta segunda (5) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Leôncio rasga as roupas de Isaura | A Escrava Isaura
Leôncio rasga o vestido de Isaura; o amor que ele sentia pela escrava se transformou em ódio puro
Branca se revolta ao descobrir plano de Álvaro | A Escrava Isaura
Branca planeja vingança ao descobrir plano de Álvaro para libertar Isaura
Branca deseja a morte de Isaura por inveja | A Escrava Isaura
Capítulo desta sexta (2) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Branca chama Isaura de "escravinha fugida" | A Escrava Isaura
Branca deixa claro que fará o possível para casar com Álvaro
Isaura é acorrentada por Leôncio | A Escrava Isaura
Leôncio reforça a perseguição sobre Isaura
Isaura se despede de Álvaro para ser levada por Leôncio | A Escrava Isaura
O casal se declara, com juras de amor eterno
Isaura é capturada por Leôncio, e Miguel é preso | A Escrava Isaura
Ela se despede de sua família, arrasada
Leôncio consegue chegar até Isaura | A Escrava Isaura
Capítulo desta quarta (31) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Rosa discute com Sebastião por querer um dote para ela | A Escrava Isaura
Ele diz que a filha ainda não está preparada para ser livre