Belchior tenta convencer Isaura de casar-se com ele | A Escrava Isaura
Isaura ainda não aceita a ideia do casamento com o jardineiro da fazenda
Belchior avisa Isaura que eles podem até dormir em cômodos diferentes até ela se acostumar com a ideia de se casar com ele. Porém, a escrava não quer pensar nisso e vai ás lagrimas. Ela ainda sente muito pela carta fala de Álvaro.
Leôncio faz uma proposta para pai de Isaura | A Escrava Isaura
Miguel recebe uma proposta tentadora sobre sua filha
Leôncio busca o apoio de Miguel para realizar seu plano | A Escrava Isaura
Leôncio entrega a carta falsa para Isaura | A Escrava Isaura
Chico consegue uma carta com letra de Álvaro
Branca avisa Malvina que Álvaro a pediu em casamento | A Escrava Isaura
Leôncio e Branca começam a colocar o plano em ação
Revelação faz Isaura acreditar que foi abandonada | A Escrava Isaura
Branca oferece ajuda para casar Isaura com Belchior | A Escrava Isaura
Os dois se juntam para separar a escravizada de Álvaro
Leôncio ordena que Chico contrate um falsário | A Escrava Isaura
O vilão quer escrever uma carta falsa para Isaura
Leôncio ganha uma aliada no plano para enganar Isaura | A Escrava Isaura
Leôncio flagra Geraldo e Malvina juntos | A Escrava Isaura
Geraldo é flagrado em tentativa de conquistar esposa de Leôncio
Leôncio obriga Isaura a beijá-lo | A Escrava Isaura
A escrava é forçada pelo vilão a lhe dar um beijo
Leôncio chantageia Isaura e não percebe que pode perder a esposa | A Escrava Isaura
Malvina diz que não pode ajudar Isaura e a pressiona a casar com Belchior | A Escrava Isaura
Isaura pode continuar como escrava caso recuse a proposta
Branca ameaça Isaura para que não se aproxime de Álvaro | A Escrava Isaura
Ela a insulta, chamando-a de ordinária, e afirma que Isaura não chega aos pés de Álvaro
Malvina é a última esperança de Isaura | A Escrava Isaura
