A Escrava Isaura

Belchior tenta convencer Isaura de casar-se com ele | A Escrava Isaura

Isaura ainda não aceita a ideia do casamento com o jardineiro da fazenda

Belchior avisa Isaura que eles podem até dormir em cômodos diferentes até ela se acostumar com a ideia de se casar com ele. Porém, a escrava não quer pensar nisso e vai ás lagrimas. Ela ainda sente muito pela carta fala de Álvaro.

