Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
A Escrava Isaura

Belchior vai à casa de Tomásia revelar o que acontece na fazenda de Leôncio | A Escrava Isaura

Tomásia e aliados descobrem o que está acontecendo com a Isaura

A Escrava Isaura|Do R7

  • Google News

Surge uma nova possibilidade de liberdade para Isaura, embora carregada de incertezas e perigos. Belchior revela aos aliados da jovem que Leôncio, precisando desesperadamente de dinheiro, decidiu colocar Isaura à venda em um leilão público. Álvaro, ao saber do plano, declara prontamente que pagará qualquer fortuna necessária para garantir que Isaura seja sua e finalmente livre.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • a-escrava-isaura

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.