Determinado a se vingar, Leôncio confronta Álvaro e Isaura | A Escrava Isaura
Capítulo desta terça (10) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Não perca o capítulo de A Escrava Isaura desta terça-feira (10), às 15h30 na tela da RECORD.
Últimas
Álvaro compra a fazenda de Leôncio | A Escrava Isaura
Miguel corre para resgatar a filha do pelourinho
Leôncio tranca Malvina dentro do quarto | A Escrava Isaura
Pai de Malvina ainda não pagou a hipoteca
Álvaro reivindica a posse da fazenda e dos escravos | A Escrava Isaura
Capítulo desta segunda (9) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Branca conta a verdade para a sua mãe | A Escrava Isaura
Ela suspeita que está grávida
Leôncio sai da cadeia e volta para a fazenda | A Escrava Isaura
O vilão confronta Malvina
Leôncio é surpreendido ao saber que Malvina ouviu toda a sua conversa com Chico | A Escrava Isaura
Capítulo desta sexta (6) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Álvaro e Miguel visitam Leôncio na cadeia | A Escrava Isaura
Eles querem apresentar uma proposta para o vilão
Geraldo suspeita de Branca estar grávida de Leôncio | A Escrava Isaura
Ela rebate o irmão e diz que é impossível
Miguel e Álvaro vão até a prisão onde Leôncio está para proporem um acordo | A Escrava Isaura
Capítulo desta quinta (5) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Malvina visita Leôncio na cadeia | A Escrava Isaura
Leôncio diz que irá matar Isaura quando ganhar a sua liberdade
Leôncio se assusta com rato em sua cela | A Escrava Isaura
O vilão diz que não irá conseguir dormir na cadeia
Perpétua tem um reencontro emocionante com seu filho | A Escrava Isaura
Capítulo desta quarta (4) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Leôncio é preso após relato de Dr. Geraldo | A Escrava Isaura
O vilão diz que não ficará muito tempo na cadeia
Geraldo descobre que Álvaro está vivo | A Escrava Isaura
O doutor não acredita que o amigo sobreviveu ao tiro no peito de Leôncio