Grávida, Tomásia é empurrada da escada por Leôncio após cobrá-lo por suas ações | A Escrava Isaura
Ele se recusa a se casar com a moça e arranja um noivado com Malvina, filha do coronel Sebastião
Tomásia revela que está grávida de Leôncio e o comendador fica espantado com a notícia. Os dois abandonam a mulher e ela promete se vingar. Assim que eles saem da casa da jovem, Almeida cobra o filho de suas dívidas. Para pagá-las, Leôncio deve se casar com Malvina, filha do coronel Sebastião. Momentos depois, Tomásia descobre que ela e a mãe foram despejadas de casa. No sarau de noivado de Leôncio e Malvina, a jovem aparece de repente e conversa com o homem em particular. Ele diz que não há chances deles se redimirem e, quando ela ameaça arruinar a festa, Leôncio a empurra da escada.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas