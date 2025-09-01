Isaura cresce criada por Gertrudes, mas continua sendo escrava | A Escrava Isaura

Miguel conversa com Gertrudes e pede a ela para comprar a liberdade de Isaura. A moça diz que nunca teve uma filha e que acabou se apegando à menina, por isso, gostaria de cuidar dela. Quando a menina completa 10 anos, o Comendador Almeida continua sendo rude com ela. Ele chega a rasgar o vestido que a menina ganhou para ir ao sarau. Gertrudes pede que o marido a liberte, mas ele dá uma desculpa. Isaura cresce e se torna uma jovem promissora. Gertrudes fica orgulhosa, mas a jovem diz que conhece seu lugar e sabe que, apesar de seus privilégios, continua sendo escrava.



