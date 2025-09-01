Juliana morre açoitada após dar à luz a Isaura | A Escrava Isaura

O Comendador Almeida pede para que Miguel seja duro com Juliana, mas os dois acabam se apaixonando. Algum tempo se passa e a jovem revela que está grávida de seu amado, dizendo saber que vai ser uma menina. Miguel promete que vai comprar a liberdade de Juliana para que a criança não nasça escrava. Grávida, Juliana sonha com a liberdade, mas Almeida demite Miguel e Francisco assume como feitor. Logo após o parto de Isaura, Juliana é cruelmente açoitada no tronco e morre. Gertrudes se encanta por Isaura e decide criá-la.



