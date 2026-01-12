Leôncio avisa Isaura que não deixará Álvaro comprá-la | A Escrava Isaura
Quando a escrava parecia estar prestes a recuperar sua liberdade, ele aparece mais uma vez
Isaura fala para Leôncio que prefere a morte a ficar com ele. O vilão tenta a sua última cartada e tenta convencê-la a ficar com ele, caso contrário, o destino dela não será com mais ninguém. Leôncio deixa claro que, se for preciso, matará Álvaro e qualquer um que ficar entre ele e Isaura.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Tomásia pede para que o sargento vá ao leilão no seu lugar | A Escrava Isaura
Sargento ficará responsável de cobrir todos os lances de Isaura no leilão
Leôncio prende Isaura e diz que a ama como nunca amou ninguém | A Escrava Isaura
Capítulo desta segunda (12) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Leôncio obriga Isaura a cortar suas unhas | A escrava Isaura
O vilão, consumido por ciúme, percebe que Isaura ainda está apaixonada por Álvaro
Leôncio e Francisco pensam em algo para cancelar o leilão | A Escrava Isaura
Os dois se juntam para manter Isaura com eles
Chegada do leilão traz esperança à Isaura | A Escrava Isaura
Capítulo desta sexta (9) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Isaura tenta convencer Belchior a avisar Álvaro sobre leilão | A Escrava Isaura
A escrava deposita no jardineiro sua última gota de esperança para reencontrar a sua liberdade
Leôncio e Malvina discutem sobre o leilão de Isaura | A Escrava Isaura
Malvina lança um ultimato para o marido
Leôncio tenta ganhar tempo, mas Malvina encurrala o marido | A Escrava Isaura
Capítulo desta quinta (8) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Belchior vai à casa de Tomásia revelar o que acontece na fazenda de Leôncio | A Escrava Isaura
Tomásia e aliados descobrem o que está acontecendo com a Isaura
Leôncio descobre que Álvaro estava na fazenda | A Escrava Isaura
Ele ordena que a vigilância seja redobrada imediatamente
Isaura fica esperançosa ao saber que Álvaro esteve na fazenda | A Escrava Isaura
Capítulo desta quarta (7) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Leôncio dá um tapa no rosto de Isaura | A Escrava Isaura
O vilão perde a paciência e agride Isaura
Álvaro chega na fazenda e se encontra com Belchior | A Escrava Isaura
O jardineiro da fazenda dos Almeidas conta tudo o que Leôncio está fazendo com a escrava
Leôncio questiona se Álvaro continuará amando Isaura | A Escrava Isaura
Capítulo desta terça (6) vai ao ar às 15h30, na RECORD