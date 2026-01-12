Logo R7.com
A Escrava Isaura

Leôncio avisa Isaura que não deixará Álvaro comprá-la | A Escrava Isaura

Quando a escrava parecia estar prestes a recuperar sua liberdade, ele aparece mais uma vez

A Escrava Isaura|Do R7

Isaura fala para Leôncio que prefere a morte a ficar com ele. O vilão tenta a sua última cartada e tenta convencê-la a ficar com ele, caso contrário, o destino dela não será com mais ninguém. Leôncio deixa claro que, se for preciso, matará Álvaro e qualquer um que ficar entre ele e Isaura.

