A Escrava Isaura

Leôncio dá um tapa no rosto de Isaura | A Escrava Isaura

O vilão perde a paciência e agride Isaura

A Escrava Isaura

A crueldade de Leôncio atinge novos limites. Após ouvir de Isaura que ela jamais lhe entregará seu amor, pois seu coração pertence a Álvaro, o vilão é consumido por uma fúria incontrolável. Leôncio então dá um tapa na cara da escrava.

