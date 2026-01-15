Logo R7.com
A Escrava Isaura

Leôncio decide casar Isaura com Belchior | A Escrava Isaura

O vilão se prepara para forçar a escrava a se casar com o jardineiro

Leôncio planejou o casamento dos dois para enganar Malvina e conseguir manter Isaura por perto, impedindo que perca ela de vista com uma possível venda em leilão. Ele admite para Chico que sua fortuna irá receber um baque grande, e precisa de ajuda de seu sogro financeiramente, e por isso ele precisa continuar a relação com Malvina.

