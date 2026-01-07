Logo R7.com
A Escrava Isaura

Leôncio descobre que Álvaro estava na fazenda | A Escrava Isaura

Ele ordena que a vigilância seja redobrada imediatamente

A Escrava Isaura|Do R7

Leôncio recebe a notícia de que um estranho foi visto rondando suas terras. Tomado pelo ódio e pela sensação de ameaça, ele ordena que a vigilância na fazenda seja redobrada imediatamente. Leôncio instrui seus homens a não fazerem mais perguntas caso o invasor retorne: a nova ordem é atirar para matar.

