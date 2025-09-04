Leôncio descobre que Isaura quer fugir com André | A Escrava Isaura
Ele encontra Rosa e troca beijos com a escrava durante sua festa de casamento com Malvina, assim descobrindo as intenções de Isaura
André revela saber que Leôncio empurrou a Tomásia da escada. Ele diz para Isaura que quer se casar e fugir com ela. A escrava, então, diz que se for para sair das mãos de Leôncio, ela foge com ele. Rosa escuta a conversa deles e promete contar tudo ao filho do comendador. Durante a festa de casamento de Leôncio e Tomásia, Henrique aborda Isaura e tenta beijá-la, mas ela recusa. Enquanto isso, Rosa e Leôncio se encontram e se beijam. Ela revela que Isaura quer fugir com André e ele a expulsa do quarto, pedindo que ela chame Francisco para resolver a situação.
