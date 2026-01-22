Logo R7.com
A Escrava Isaura

Leôncio faz uma proposta para pai de Isaura | A Escrava Isaura

Miguel recebe uma proposta tentadora sobre sua filha

A Escrava Isaura|Do R7

Leôncio faz uma proposta para Miguel, pai de Isaura. Se o homem conseguir convencer a filha de se casar com Belchior, ele irá dar sua liberdade de volta. Para sustentar o seu argumento, Leôncio também entregou a carta falsa que ele mesmo preparou de Álvaro dizendo que iria se casar com Branca.

