Leôncio marca encontro forçado com Isaura no celeiro | A Escrava Isaura

Ao voltar para a fazenda, Leôncio se depara com Isaura crescida e se encanta imediatamente pela jovem. Enquanto André se declara para a colega escrava, Leôncio também tenta conquistá-la, mas com intenções obscuras. Ela não reage a nenhuma das investidas, esperando pelo homem certo. Logo depois, Leôncio tenta arranjar um encontro forçado com Isaura no celeiro. Ela o denuncia para os outros escravos e João e André se revezam para proteger a jovem. No entanto, Rosa é quem aparece no celeiro e se insinua para Leôncio. O homem cai nos encantos dela, mesmo não sendo quem ele gostaria.



