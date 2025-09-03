Malvina desconfia que Leôncio está apaixonado por Isaura | A Escrava Isaura

Henrique pergunta a Leôncio quem é Isaura e ele mostra a moça, explicando que ela é escrava. Malvina estranha a cor da pele da jovem, mas o filho do comendador explica a situação. Henrique se encanta por Isaura, e Malvina começa a desconfiar do interesse de Leôncio pela escrava. O irmão da noiva aborda Isaura e revela seus desejos de comprá-la para tê-la só para si. Ela diz que não está à venda e nunca aceitaria ser dele. Dias depois, Miguel consegue o dinheiro para comprar sua filha, mas Leôncio volta a ameaçá-la, apertando seu pescoço.



