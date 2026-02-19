Miguel decide ajudar Álvaro e vai até o lugar onde Leôncio arma a tocaia | A Escrava Isaura
Capítulo desta quinta (19) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Não perca o capítulo de A Escrava Isaura desta quinta-feira (19), às 15h30 na tela da RECORD.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Malvina beija Geraldo | A Escrava Isaura
Ele diz tudo o que sente para a esposa de Leôncio
Tomásia tem pesadelo com Isaura | A Escrava Isaura
Nele, Leôncio atira no peito de Álvaro
Leôncio está perto de capturar Isaura | A Escrava Isaura
Capítulo desta quarta (18) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Belchior desabafa após não se casar com Isaura | A Escrava Isaura
Malvina fica indignada com o jardineiro da fazenda
Isaura avisa Álvaro que capangas de Leôncio estão por perto | A Escrava Isaura
Sr. Chico chama reforços para as buscas da escrava
Tomásia decide fazer justiça | A Escrava Isaura
Capítulo desta terça (17) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Malvina começa a duvidar do amor de Leôncio | A Escrava Isaura
A esposa de Leôncio não aguenta mais a sua obsessão por Isaura
Leôncio comanda as buscas para achar Isaura | A Escrava Isaura
Sr. Chico e reforços são convocados para ajudar a achar Álvaro e a escrava
Leôncio não desiste de capturar Isaura | A Escrava Isaura
Capítulo desta segunda (16) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Álvaro e Isaura se escondem na mata | A Escrava Isaura
Leôncio continua na busca pela escrava
Dr. Geraldo tenta conquistar Malvina | A Escrava Isaura
Relacionamento de Leôncio e Malvina vive momento complicado
A fuga de Isaura preocupa Miguel | A Escrava Isaura
Capítulo desta sexta (13) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Álvaro consegue raptar Isaura antes do casamento | A Escrava Isaura
Belchior chora ao notar que sua noiva fugiu
Isaura se recusa a se casar com Belchior | A Escrava Isaura
Malvina e Miguel não concordam com a decisão da escrava